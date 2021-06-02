Челябинвестбанк обновил условия по вкладу «Золотой максимум», сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь вкладчики могут открыть срочный вклад на любой произвольный срок в пределах от 31 до 1 111 дней. То есть вкладчик при заключении договора сам определяет, на какое количество дней он хочет разместить деньги в банке.
Процентная ставка будет зависеть от планируемого срока действия вклада, попадающего в соответствующий диапазон:
- 31—60 дней — 3,5%;
- 61—90 — 3,6%;
- 91—180 — 3,8%;
- 181—270 — 3,9%;
- 271—360 — 4,1%;
- 361—554 — 4,6%;
- 555—776 — 4,7%;
- 777—1 111 — 5%.
Если, например, открыть вклад на 300 дней, то проценты по вкладу будут выплачены за весь срок действия вклада по ставке 4,1% годовых.