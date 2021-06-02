Челябинвестбанк обновил условия по вкладу «Золотой максимум», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь вкладчики могут открыть срочный вклад на любой произвольный срок в пределах от 31 до 1 111 дней. То есть вкладчик при заключении договора сам определяет, на какое количество дней он хочет разместить деньги в банке.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Процентная ставка будет зависеть от планируемого срока действия вклада, попадающего в соответствующий диапазон:



31—60 дней — 3,5%;

61—90 — 3,6%;

91—180 — 3,8%;

181—270 — 3,9%;

271—360 — 4,1%;

361—554 — 4,6%;

555—776 — 4,7%;

777—1 111 — 5%.

Если, например, открыть вклад на 300 дней, то проценты по вкладу будут выплачены за весь срок действия вклада по ставке 4,1% годовых.