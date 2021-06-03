Микрофинансовые компании фиксируют рост доли обращений индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, пишет «Коммерсант» . В январе — мае 2021 года доля заявок на получение займов в МФО со стороны таких клиентов составила 23,7%, что на треть выше прошлогоднего (17%) и почти в два раза больше (12,5%), чем в 2019 году. Такие данные приводятся в исследовании компании IDF Eurasia. Для МФО ИП — хорошие клиенты: уровень просроченной задолженности по ним существенно ниже, а средний чек выше. В зависимости от компании максимально возможная сумма займа составляет 0,12—3 млн рублей.

С момента завершения жесткого карантина есть очевидный тренд на выход предпринимателей данной категории из тени, сообщил управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. С начала 2021 года в МКК «Папа финанс» наблюдают рост обращений от ИП: в I квартале 2021 года показатель вырос до 54%. Увеличилась и средняя сумма запрашиваемых средств — с 500 тыс. до 1 млн рублей, отметил гендиректор компании Максим Морозов. На фоне постепенного восстановления экономики растет и стоимость услуг и товаров поставщиков, подчеркнул гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, возникают кассовые разрывы, которые могут ликвидироваться за счет займов в МФО.

Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, банки либо отказывают этой категории заемщиков, либо одобряют меньшую сумму. У самозанятых нет постоянного уровня дохода, его достаточно сложно спрогнозировать, а существующие скоринговые модели банков зачастую ориентированы на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риски самозанятых, пояснил эксперт.

В банках отметили, что также активно работают с сегментом ИП, предлагая пакетные условия. МФО стартуют с низкой базы в части финансирования бизнеса, сообщил собеседник в одном из банков, работающих с МСП, ИП и самозанятыми, поэтому ожидаемо, что при росте рынка они показывают большую динамику. По его оценке, на долю МФО приходится менее 1% от объемов банковского кредитования МСП.