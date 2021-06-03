Больше половины граждан (52%) считают, что регулирование государством бизнеса необходимо усилить, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании PwC совместно с фондом «Общественное мнение». Число сторонников противоположного мнения в два раза меньше — всего четверть. В пользу сокращения налогов на бизнес высказался 41% респондентов, 33% предлагают оставить все как есть, и лишь 11% — повысить налоги.

Подавляющее большинство россиян (76%) положительно относятся к предпринимателям, но на вопрос о том, как в целом в стране воспринимают бизнесменов, треть респондентов заявила, что в обществе отношение к ним скорее плохое. Большинство затруднились назвать лучших бизнесменов и компании (71% и 61% соответственно). В топ наиболее популярных ответов на этот вопрос вышли Сергей Галицкий, Олег Тиньков и Павел Дуров, а также «Газпром», «Яндекс» и «ЛУКОЙЛ». Условия для ведения бизнеса в России опрошенные считают скорее неблагоприятными, чем благоприятными (49% против 37% респондентов), а 41% граждан ожидает, что в дальнейшем среда для предпринимательства будет улучшаться, 34% высказались в пользу пессимистичного сценария.

Увеличение или уменьшение налоговой нагрузки на бизнес в перспективе ближайших трех — пяти лет будет напрямую зависеть от экономической ситуации в стране, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Для предпринимателей могут быть созданы условия для снижения налогового бремени, но только в случае увеличения количества рабочих мест, что поможет решить вопрос с занятостью населения. Что касается усиления регулирования бизнеса, то оно происходит параллельно с улучшением качества выпускаемой продукции и предоставления услуг, отметил эксперт. Он считает, что условия в России для предпринимателей довольно комфортные, но не у всех высокий уровень финансовой грамотности и четкое понимание того, как работает налоговая система, с какими ограничениями сталкивается бизнес и какую поддержку он может получить от государства.

Опрос ФСО: 18% прокуроров считают ведение бизнеса в России небезопасным При этом 58% адвокатов считают заключение под стражу обвиняемых по экономическим уголовным делам категорически неоправданной мерой.

Почти равные доли (41% и 52%) респондентов склонны полагать, что налоги на бизнес нужно понизить, а его регулирование на уровне государства, наоборот, усилить. Это может свидетельствовать о нечетком понимании россиянами того, что налоги выступают частью регулирования, отметил директор Института анализа предприятий и рынков НИУ «ВШЭ» Андрей Яковлев. Выражением скептического отношения россиян к бизнесу он назвал и затруднение респондентов назвать лучших предпринимателей и компании. При выборе они скорее ориентировались на пиар и известность отдельных людей или организаций, а не действительные заслуги этих людей и компаний в бизнесе.