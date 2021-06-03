Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что Банк России повысит ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров еще на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Судя по тому, что инфляция находится на достаточно серьезных уровнях — 5,8%, она намного выше целевого показателя, — ЦБ, очевидно, будет реагировать на эту ситуацию. Я думаю, что будут поднимать ключевую ставку на 0,25 процентного пункта на следующем заседании. Я думаю, не больше», — сказал Аксаков. Он подчеркнул, что большего «шага» ожидать не стоит, так как это повлечет «слишком серьезное охлаждение активности по кредитованию и по спросу на кредитные ресурсы».

Банк России 23 апреля уже второй раз подряд за этот год принял решение повысить ставку — она выросла с 4,5% до 5% с 26 апреля.



Накануне глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов спрогнозировал, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 0,5 п. п. на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 11 июня (прим. Банки.ру).