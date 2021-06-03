АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение акций (IPO) на бирже МТС Банка в 2022 году. Об этом в интервью РБК рассказал основной владелец холдинга Владимир Евтушенков. По его словам, компания «МТС» каждый день динамично развивается.

«Например, еще недавно не было подразделения «МТС медиа» — онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными. Будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.

МТС Банк заработал в I квартале 1,5 млрд рублей по МСФО Ключевым фактором финансового роста за отчетный период стали розничное кредитование и операции с ценными бумагами.

На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO 1 млрд долларов, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».

МТС очень активно идут по пути трансформации из телекоммуникационной компании в IT-компанию, потому что там другие мультипликаторы и прочее. Перед компанией ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса, будет целый ряд других направлений — искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое. Интуитивно мне кажется, что именно так и нужно идти», — отметил Евтушенков.