Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых. По информации банка, в программе участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.

Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе льготной ипотеки на покупку новостроек — оформить кредит на этапе строительства теперь можно со ставкой от 5,15%. В банке, подчеркнули, что «это самое привлекательное на данный момент предложение среди топ-15 крупнейших ипотечных банков». Получить кредит можно до 1 июля 2021 года, ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Райффайзенбанк повысил ставки по ипотеке на 0,2—0,3 п. п. Теперь получить кредит на покупку новостроек в банке клиентам «с улицы» доступно под 8,09% годовых при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка и под 8,29—8,59% годовых в иных случаях. Займы на покупку готового жилья и под залог имеющейся в собственности недвижимости предоставляются под 8,29—8,59% годовых. Кроме того, банкпредлагает скидку 0,3 процентного пункта для клиентов, которые отправили заявку на ипотеку онлайн. Предложение актуально для всех ипотечных программ банка за исключением программ c государственной поддержкой.

Кредиты Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Россельхозбанк снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,2 процентного пункта, до 5,55% годовых. Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры. Минимальная ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

ВТБ снижает ставку по ипотечным программам для клиентов, которые планируют перейти в банк на зарплатное обслуживание. Ставка для них снижается на 0,5 процентного пункта от базовых условий, до 7,9% годовых. При использовании электронных сервисов для оформления сделки ставка для них будет еще ниже — 7,6% годовых. Предложение действует при оформлении заявки на ипотеку до 31 июля 2021 года. Кроме того, банк планирует запустить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, а также сельскую ипотеку. По информации банка, первоначальный взнос в рамках программы составит от 20%, срок — до 30 лет, максимальная сумма — 20 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 10 млн для остальных регионов. Кредит можно будет в том числе получить по двум документам (без подтверждения дохода), при этом первоначальный взнос должен составлять от 30%.