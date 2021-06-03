ВТБ предложит ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, а также сельскую ипотеку. О таких планах банка сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«В планах ВТБ запустить ипотечную программу для индивидуального жилищного строительства. На первом этапе мы будем выдавать кредит на строительство дома и приобретение земельного участка в коттеджном поселке от аккредитованного банком застройщика по всей России», — рассказал он.

Печатников уточнил, что это будет один из основных проектов ВТБ на рынке ипотеки во втором полугодии.

По информации банка, первоначальный взнос в рамках программы составит от 20%, срок — до 30 лет, максимальная сумма — 20 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 10 млн для остальных регионов. Кредит можно будет в том числе получить по двум документам (без подтверждения дохода), при этом первоначальный взнос должен составлять от 30%. Кредит можно будет получить в полном объеме одним платежом сразу после регистрации перехода права собственности и залога в пользу банка на земельный участок.

«В дальнейшем ВТБ планирует финансировать строительство дома на территории коттеджных поселков, приобретение домокомплектов, а также предложит гибкую программу для строительства жилья с привлечением подряда. Кроме того, в этом году ВТБ также намерен приступить к кредитованию в рамках сельской ипотеки», — сообщил Печатников.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В ВТБ прогнозируют, что выдача ипотеки может вырасти в этом году примерно на четверть по сравнению с рекордным 2020 годом и превысить 5,4 трлн рублей, при этом в самом банке ожидается рост в пределах 30%, до 1,2 трлн рублей.



В числе прочего Печатников отметил, что действия регулятора по увеличению ключевой ставки в настоящее время формируют тренд на повышение кредитных ставок, который реализуется на рынке в ближайшее время и будет особенно заметен после отмены программы господдержки. В ВТБ ожидают, что программа государственной поддержки завершит свое действие в текущем виде и будет модернизирована, при этом топ-менеджер подчеркнул, что банк со своей стороны готов разрабатывать после 1 июля индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками.