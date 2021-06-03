Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях на 0,1—0,2 процентного пункта в зависимости от вклада. Кроме того, возобновлен прием вкладов «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» на срок 370 дней, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей с ежемесячной капитализацией процентов, составляет 5,8% годовых.

Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 дня до 550 дней от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 3,95% до 5,05% годовых — в зависимости от срока размещения.

Доходность по вкладу «Сберегательный стандарт» (открывается на сроки от 31 дня до 550 дней, с ежемесячной выплатой) составляет от 3,85% до 5,5% годовых в следующих градациях:

от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — на срок от 31 до 90 дней — 3,85%, на срок от 91 до 180 дней — 4,25%, от 180 до 270 дней — 4,55%, от 271 до 366 дней — 4,7%, от 367 до 550 дней — 4,95%;

от 100 000,01 до 500 тыс. рублей — на срок от 31 до 90 дней — 3,95%, на срок от 91 до 180 дней — 4,35%, от 180 до 270 дней — 4,65%, от 271 до 366 дней — 4,80%, от 367 до 550 дней — 5,05%;

от 500 000,01 до 999 999,99 рублей — на срок от 31 до 90 дней — 4%, на срок от 91 до 180 дней — 4,45%, от 180 до 270 дней — 4,75%, от 271 до 366 дней — 5,05%, от 367 до 550 дней — 5,3%;

от 1 млн рублей и выше — на срок от 31 до 90 дней — 4,2%, на срок от 91 до 180 дней — 4,65%, от 180 до 270 дней — 4,95%, от 271 до 366 дней — 5,25%, от 367 до 550 дней — 5,50%.

Вклад «Универсальный стандарт» открывается на срок 190 дней и 370 дней и предусматривает ежемесячную капитализацию процентов. На срок 190 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставка составит 4%, от 30 тыс. — 4,15% годовых. На срок 370 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставка составит 4,5%, от 30 тыс. — 4,65% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Платиновый стандарт» открывается на срок от 190 до 370 дней от 3 млн рублей и от 10 млн рублей, с ежемесячной капитализацией процентов — с процентными ставками 4,7% и 4,85% годовых от 3 млн рублей на срок 190 и 370 дней соответственно, 4,85% и 5% годовых от 10 млн рублей на срок 190 и 370 дней соответственно.

Вклад «Онлайн Стандарт» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 30, 90 и 190 дней от 10 тыс. рублей, с выплатой процентов в конце срока — с процентными ставками 4,5%, 4,8% и 5% годовых соответственно.

Вклад «Здоровый стандарт Онлайн» открывается также только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 370 дней от 15 тыс. рублей, с ежемесячной капитализацией процентов, процентная ставка по вкладу составляет 5,7% годовых.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме вкладов «Онлайн стандарт», «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн». Имеется ограничение на внесение денежных средств — прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По вкладам «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вклада «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

Действующие ставки утверждены с 1 по 15 июня 2021 года (включительно).