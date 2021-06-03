«Тинькофф» запускает бесплатного телефонного секретаря Олега, который будет доступен всем жителям России для защиты от спамеров и мошенников, сообщается в релизе компании. Подключить умного секретаря можно будет к любому номеру сотовой связи.

Основной навык Олега — принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе с неизвестных номеров. Олег может поддерживать осмысленный диалог, распознавать речь собеседника и в зависимости от этого включать нужный сценарий разговора. Теперь он также обучен защищать людей от опасных, нежелательных и назойливых звонков.

«Олег — продукт искусственного интеллекта и машинного обучения. Он разработан на базе трех направлений «Тинькофф» — это речевые технологии Tinkoff VoiceKit, технологии «Тинькофф Мобайла» и платформы безопасности «Тинькофф Защита». В «Тинькофф Мобайле» Олег работает в качестве телефонного секретаря для абонентов оператора с декабря 2019 года. Работа над новой версий общедоступного «Защитника Олега» велась с марта 2020 года — он был обучен на более чем 110 млн звонков», — отмечается в релизе.

Сейчас телефонный секретарь Олег запускается в бета-версии. В ближайшие месяцы он получит новые навыки и возможности для абонентов. При этом у Олега на данный момент нет аналогов в мире, подчеркивают в банке.

Предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк пояснил, что создание умного секретаря связано с двумя большими «телефонными проблемами» людей – с ежедневным телефонным спамом и мошенниками, которые обманывают россиян.

«Мы проводили большое исследование и выяснили, что 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, 83% получают такие звонки по несколько раз в день. Мошенники обзвонили уже 90% россиян. И уже около 70—80% входящих звонков с неизвестных номеров — это спамеры и мошенники. Именно поэтому мы решили обучить Олега, чтобы он стал заслоном между человеком и нежелательными звонками, и открыть его для абонентов всех сотовых операторов. Мы увидели, что у людей есть проблема, а у нас есть финтех-решение для нее. Олег — это наша «желтая таблетка» против двух «телефонных болезней»: массированного спама и мошенников», — прокомментировал он.

Подключить «Защитника Олега» могут абоненты любых сотовых операторов на смартфонах любой операционной системы. Сделать это можно тремя способами: клиенты Тинькофф Банка могут добавить услугу через мобильное приложение «Тинькофф», пользователи, не являющиеся клиентами «Тинькофф», — через мессенджеры (Telegram и «ВКонтакте»), абоненты «Тинькофф Мобайла» — через приложение оператора, включая Pro-версию с расширенными голосовыми настройками Олега.

