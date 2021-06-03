Более половины соотечественников (54%) согласны платить высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку и бедным слоям населения, говорится в исследовании ВЦИОМ. Большинство россиян (83%) являются сторонниками прогрессивной шкалы налогообложения: по их мнению, чем богаче человек, тем больший процент доходов он должен отдавать государству в виде налогов. Треть опрошенных (28%) считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами.

За то, чтобы все платили равный процент налогов, выступают 13% наших сограждан, чаще это 25-34-летние люди (27%).

Почти половина респондентов (45%) предпочли бы платить больше налогов, но быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг (чаще самые молодые россияне — 66% среди 18-24-летних). Четверть россиян (26%) были бы готовы платить больше налогов, если бы у них была возможность влиять на их распределение (не готовы рассматривать такую возможность 65% опрошенных).

По мнению большинства опрошенных (81%), налоги необходимо платить в обязательном порядке и в полном объеме. Считают, что по возможности лучше избегать выплаты части налогов, 15% россиян.