Федеральная антимонопольная служба России и крупнейшие операторы связи подписали в рамках Петербургского международного экономического форума меморандум по противодействию спам-звонкам. Об этом сообщила ФАС, уточнив, что из операторов меморандум подписали МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Tele2.

«ФАС и операторы связи разрабатывали возможные меры борьбы со спам-звонками. Мы провели ряд совещаний и сегодня подписали меморандум, который призван защищать интересы пользователей услуг связи от нежелательных звонков», — заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

В целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия абонентов.

«Антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов», — поясняют в ФАС.

По данным службы, компания «МТС» уже запустила для новых клиентов бесплатный сервис, который переадресовывает звонки с подозрительных номеров в голосовой почтовый ящик. «Абонент сам решает, прослушивать содержимое ящика или нет. Антиспам-сервис будет предоставляться с согласия абонента. За первый месяц работы сервиса 10 млн спам-звонков отправились в голосовые почтовые ящики. Этот пример показывает количество спама, с которым сталкиваются абоненты, и эффективность работы сервисов блокировки спам-звонков», — указывают в антимонопольной службе.



«Меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы», — отмечают в ФАС.