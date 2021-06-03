Глава СберБанка Герман Греф пообещал не прощать сотрудникам «Сбера» хамства по отношению к клиентам.

«Если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка. Но если он не соответствует нашим ценностям — нахамил клиенту, заставил клиента покинуть [банк], то это мы ему не простим, этот человек будет уволен», — заявил он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Греф отметил, что для того, чтобы сделать большую организацию клиентоцентричной, нужно использовать цифровые технологии и учитывать культуру, принятую в обществе. «Какие базовые элементы в клиентоцентричной организации? Я бы сказал, это два ключевых элемента. Первое, это технологии. Это могут сделать сегодня только современные платформенные компании, которые понимают, кто клиент и какие его потребности. Второе, это культура», — сказал он.

Глава СберБанка добавил, что, в отличие от больших корпораций, для маленьких организаций технологии не так критичны. «Маленькая кофейня знает в лицо каждого своего клиента, под него готовит завтрак, обед и ужин. Это самая клиентоориентированная организация. Но если у тебя большое количество клиентов, как у нас — больше 100 миллионов, или как у государства — 150 миллионов, то на первый план выходят технологии. Но одни технологии это не сделают, это совместно с культурой», — полагает он.