Райффайзенбанк повысил ставки по ипотеке на 0,2—0,3 п. п. Теперь получить кредит на покупку новостроек в банке клиентам «с улицы» доступно под 8,09% годовых при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка и под 8,29—8,59% годовых в иных случаях. Займы на покупку готового жилья и под залог имеющейся в собственности недвижимости предоставляются под 8,29—8,59% годовых.

При первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 1 п. п.

Рефинансирование ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, теперь осуществляется под 8,19—8,49% годовых.

Денежные средства предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Ставки действуют при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и 1 месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п. Для зарплатных клиентов банка действуют скидки к ставке. Размер варьируется в зависимости от программы.

«Одновременно банк снизил на 1 процентный пункт ставки по расширенному рефинансированию (ипотечного и других кредитов) и по нецелевому кредиту под залог недвижимости. Теперь они предоставляются под 8,99% годовых», — отметила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные ставки действуют при подаче заявки онлайн. В иных случаях применяется надбавка к ставке в размере 0,3 п. п.