Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Фора-Банка на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими оценками рыночных позиций и достаточности капитала, ограниченной операционной эффективностью, приемлемым качеством активов и внебалансовых обязательств, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.

Аналитики поясняют, что невысокая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на российском рынке при сохранении высокой концентрации активов на структурах, которые имеют признаки наличия тесных хозяйственно-деловых связей с бенефициарами кредитной организации. Концентрация кредитных рисков в целом находится на умеренном уровне; диверсификация бизнеса банка по направлениям оценивается как адекватная.

Уровень достаточности капитала банка оценивается как приемлемый, при этом в течение последних 12 месяцев наблюдалась волатильность нормативов достаточности капитала. Поддержку капитальной позиции банка оказала в том числе пролонгация в сентябре 2020 года субординированных займов. Буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составляет около 7,8% базы активов и внебалансовых обязательств под риском, что оценивается агентством как невысокий уровень. Рентабельность капитала без учета разовых доходов от цессий кредитов — околонулевая. Операционная эффективность оценивается как невысокая в связи с существенными расходами на обеспечение деятельности.



В агентстве отмечают, что Фора-Банк специализируется на кредитовании МСБ и крупного бизнеса, а также расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. В течение последних 12 месяцев доля ссуд IV и V категорий качества в кредитном портфеле снизилась с 15,3% до 7,7%, что связано в том числе с произведенными цессиями проблемных активов. Уровень просроченной задолженности в кредитах, выданных физлицам, остается высоким (около 9% на 1 апреля 2021 года), в кредитах юрлицам и ИП просроченная задолженность составляет 2,4%. Кредитный портфель по юрлицам и ИП сконцентрирован на заемщиках, занятых в сфере строительства, для которой характерен более высокий уровень просроченной задолженности, чем в среднем по банковскому сектору, при этом в банке доля просроченной задолженности юрлиц и ИП из сферы строительства составляет 3,8% на 1 апреля.

По мнению агентства, деятельность банка подвержена существенному внешнему влиянию со стороны собственников. Кроме того, банк имеет повышенную чувствительность к регулятивным и операционным рискам, связанным с интенсивным наличным денежным оборотом.

«Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития до 2024 года, которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели», — говорится в релизе.

Вместе с тем, по мнению агентства, возможности роста бизнеса банка и усиления его рыночных позиций могут быть ограниченными в связи с конкуренцией со стороны крупных банков.