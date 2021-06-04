Онлайн-встреча финансовых маркетологов и digital-экспертов с участием Banki.ru, Usabilitylab, «Ашманов и партнеры», «Ингосстрах», Talkbank и др. пройдет 9 июня. Ключевая тема встречи: какие инструменты интернет-рекламы лучше всего работают в банковской сфере и как использовать модные digital-тренды на пользу бизнесу.

Развивать бизнес в финансовой отрасли в России непросто, тем не менее спрос на рынке меняется и открывает новые возможности для роста, главное — не упустить шанс. Например, на фоне падения интереса к банковским вкладам рынок частных инвестиций переживает колоссальный подъем. Возникает закономерный вопрос: как трансформировать вчерашних вкладчиков в инвесторов, сформировать привлекательные продукты и донести их до аудитории быстрее и эффективнее, чем конкуренты. Digital-маркетинг становится наиболее действенным инструментом в этой борьбе.



Какие темы обсудят эксперты:

Аналитика рынка от Банки.ру. Как менялся спрос на финансовые продукты в 2021 году.

Формирование поискового пространства в финансовой отрасли. Как привлекать клиентов из органического поиска, используя различные составляющие выдачи поисковых систем.

Результаты отраслевых исследований российских и зарубежных банков UsabilityLab.

Клиенты на всю жизнь: инструменты CRM-маркетинга в компании «Ингосстрах».

Как с помощью чат-бо­та в мессенджерах привлекать клиентов.

Встреча завершится дискуссионной панелью с участием экспертов и участников, где любой желающий сможет задать вопрос. Встреча eTarget.Финансы начнется в 10:45 по московскому времени. Участие бесплатное. Чтобы получить доступ к трансляции, нужно зарегистрироваться на сайте встречи.