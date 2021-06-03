Рост кредитного рынка в РФ не спровоцировал никаких негативных тенденций в банковском секторе. Такое мнение выразил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Природа таких высоких темпов роста именно кредитного бизнеса понятна: люди, пережив все ограничения прошлого года, хотят нового качества жизни. <...> По уровню долговой нагрузки и уровню просрочки — то, что регулятора беспокоит, — по своему бизнесу мы не видим никаких негативных тенденций. Люди хорошо справились с «кредитными каникулами», люди хорошо погашают текущие долги. Поэтому мне кажется, это избыточная обеспокоенность», — сказал он.