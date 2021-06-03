В апреле — мае 2021 года экономическая активность продолжала восстанавливаться, сообщается в очередном выпуске аналитического материала «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». По данным мониторинга, впервые с начала пандемии предприятия отмечали увеличение выручки чаще, чем ее снижение.

«В апреле рост потребительских цен замедлился. Тем не менее его темп оставался повышенным в условиях сохранявшегося расширения спроса и увеличения затрат. Ценовые ожидания предприятий продолжили расти на фоне повышения мировых цен на сырье и материалы, увеличения внутреннего и внешнего спроса, а также переориентации россиян на внутренний туризм», — говорится в материалах регулятора.

Кроме того, начал оживляться инвестиционный спрос. «Запускались новые производственные линии в автомобильной отрасли, легкой и пищевой промышленности. На фоне роста внешнего спроса расширялись направления сбыта продукции металлургии и металлообработки. По мере восстановления производств увеличивалась потребность в работниках. Наблюдался повышенный спрос на кредиты для бизнеса в ожидании роста процентных ставок», — поясняют аналитики.

Потребительская активность росла в основном в продовольственном и непродовольственном сегментах, замечает ЦБ. Сфера услуг пока не вышла на допандемический уровень.