Промсвязьбанк (ПСБ) успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения — три года. Ставка купона — 7,6% годовых.

«Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц», — уточняется в релизе. При сборе заявок спрос со стороны инвесторов достигал 27 млрд рублей.

«Мы удовлетворены результатами сделки. Год назад ПСБ провел первое в своей новейшей истории размещение облигаций на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской, что подтвердило высокую оценку инвесторами нового статуса и бизнес-перспектив ПСБ. За этот год банк разместил уже серию выпусков облигаций, которые неизменно пользовались спросом инвесторов, и мы планируем и в дальнейшем регулярно выходить на рынок с новыми размещениями. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», — прокомментировал директор дирекции финансовых рынков ПСБ Никита Башков.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-05 выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, БК «Регион», Совкомбанк и ПСБ.

Техническая часть размещения состоится 11 июня на Московской бирже.