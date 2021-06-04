Райффайзенбанк предлагает скидку 0,3 процентного пункта для клиентов, которые отправили заявку на ипотеку онлайн. Предложение актуально для всех ипотечных программ банка за исключением программ c государственной поддержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сегодня 80% заявок на ипотеку мы получаем дистанционно. Это значительно ускоряет и упрощает решение квартирного вопроса: все можно сделать, не вставая с дивана, на нашем сайте или в мобильном приложении. Решение будет готово в течение дня и актуально еще три месяца — этого времени обычно хватает, чтобы найти квартиру мечты», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что перевел ипотеку полностью в онлайн.