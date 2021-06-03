Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил мобильный банк для смартфонов на операционных системах iOS и Android, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь при авторизации клиента встречает персонализированный эмоциональный интерфейс. Банковскую карту можно выпустить, добавить в Apple Pay или Google Pay и сразу совершать покупки. Накопительный счет можно закрыть в приложении, без обращения в офис.

«Помимо визуальных и операционных обновлений, главным является возможность выпустить так называемую Digital-карту, то есть карту, которая напрямую токенизируется в платежном приложении через мобильный банк. Заказав карту, до ее получения в офисе или курьером человек может совершать покупки со смартфона в офлайн-магазинах и на интернет-площадках, если они позволяют расплатиться через Apple Pay или Google Pay», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса в цифровых каналах УБРиР Денис Тур.

Добавить в виртуальный кошелек можно карты глобальной платежной системы Visa: дебетовую карту «Пора» и «My Life», кредитные карты «Хочу больше» и «Наличная».