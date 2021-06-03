Банк России 2 и 3 июня вынес постановления о привлечении трех банков к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Три постановления в отношении банка «Открытие» и по одному — Альфа-Банку и Тинькофф Банку вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.