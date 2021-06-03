Платежная система SWIFT в случае отключения России «выстрелит себе в ногу», сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Санкции по SWIFT могут нанести удар по финансовой устойчивости России на время адаптации к ситуации, рассказал председатель думского комитета в интервью ТАСС. «Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать. И SWIFT, отключив нас, фактически выстрелит себе в ногу», — добавил он.

В свою очередь, колебания рубля в такой ситуации возможны, но они будут носить скорее субъективный характер.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», Росатома, «русских олигархов», а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.