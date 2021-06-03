Текущий уровень инфляции в России свидетельствует о перегреве экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же? Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов <...> к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году», — пояснил министр.

Он также напомнил, что это почти на 2 процентных пункта выше целевого показателя 4%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала повышенной инфляцию в стране. При этом, по ее словам, она приобретает все более устойчивый характер.

По данным Росстата, рост цен по итогам апреля замедлился до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу регулятора, темпы инфляции по итогам года составят 4,7—5,2%.