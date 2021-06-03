Альфа-Банк и «ДОМ.РФ» договорились о долгосрочном сотрудничестве с выпуском ипотечных облигаций на сумму до 300 млрд рублей. О подписании соответствующего меморандума в рамках Петербургского международного экономического форума стороны сообщили в четверг, 3 июня.

«Ипотечные облигации могут быть использованы для управления рисками растущего ипотечного портфеля и для снижения стоимости ресурсов, используемых для выдачи ипотечных кредитов», — поясняется в релизе.

«Мы высоко оцениваем партнерство с Альфа-Банком в сфере ипотечного кредитования. В апреле 2021 года Альфа-Банк присоединился к программе «Семейная ипотека», оператором которой является «ДОМ.РФ», а сейчас мы договорились о возможности выпуска ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» общим объемом до 300 миллиардов рублей. Такой амбициозный план с одним из лидеров банковского сектора показывает высокую востребованность механизма ипотечных облигаций «ДОМ.РФ», — прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.



В рамках программы стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» с декабря 2016 года размещен 31 выпуск объемом более 930 млрд рублей, указано в справке компании.