Рейтинговые агентства улучшили прогноз по прибыли банковского сектора в 2021 году: она может достичь 1,6—1,7 трлн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежду Караваеву. Она добавила, что ожидаемый рост просрочек по корпоративным займам окажется растянут во времени, что повышает оценку качества кредитных портфелей. Положительно на этот показатель также влияет ужесточение политики банков по одобрению ссуд и отсутствие большого количества «плохих» кредитов. Позитивное влияние на прогноз по прибыли в секторе также оказало увеличение ЦБ ключевой ставки и рост банковской маржи за счет повышения стоимости займов.

Старший аналитик рейтингового агентства «НКР» Егор Лопатин считает, что сумма даже превзойдет 1,6 трлн рублей. Но на итоги в том числе значительно повлияют доходы от операций с иностранной валютой и ценными бумагами. Прибыль прошлого года без их учета лишь немного перешагнула за 1 трлн рублей, пояснил эксперт. Старший директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень полагает, что на результате также значительно отразятся колебания процентных ставок, темпы роста займов и качество кредитного портфеля.

По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам I квартала этого года увеличилась на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го и достигла 578 млрд рублей. Основной причиной такого роста директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина считает снижение объемов отчислений в резервы. Однако во II квартале эта сумма может увеличиться на фоне завершения льготного периода резервирования реструктурированных ссуд крупному бизнесу, предупреждает эксперт.

ЦБ в этом году проводит надзорное стресс-тестирование по 30 банкам Банки, которые вошли в 2021 году в периметр надзорного стресс-тестирования, включают все системно значимые кредитные организации и ряд других крупных банков, которые в совокупности репрезентативно представляют банковский сектор.

В финансовых организациях ожидают роста прибыли по итогам 2021 года. В ВТБ уточнили, что прогнозируют увеличение показателя как минимум в 3,3 раза, до 250—270 млрд рублей по МСФО. В крымском РНКБ планируют получить результат не ниже прошлого года за счет расширения клиентской базы, модернизации инфраструктуры и увеличения количества предоставляемых услуг в дистанционных каналах, сообщили в пресс-службе.

Без учета топ-30 банков по активам результат кредитных организаций в прошлом году упал более чем в 1,5 раза по сравнению с 2019-м, подсчитал Лопатин. В 2021-м он не ожидает восстановления прибыли таких организаций до уровня 2019-го из-за снижения маржинальности бизнеса малых и средних банков и высокого уровня конкуренции. Кожекина также ожидает, что давление на прибыль небольших банков вырастет за счет ухудшения качества займов и увеличения просрочек у их основной клиентской базы — малого и среднего бизнеса. По словам аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, показатель может вырасти на 30—40% и оказаться в диапазоне 2,05—2,2 трлн рублей.