Из-за кризиса и пандемии нефтегазовая отрасль перестала лидировать в России по дивидендным выплатам среди публичных компаний: в 2020 году доля этого сектора в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51% до 33%. Об этом пишет РБК , ссылаясь на обзор инвестиционной компании ITI Capital. Паритета по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13% до 18%.

По расчетам аналитиков, общая сумма выплат акционерам от топ-50 компаний на Мосбирже за прошлый год составила 2,6 трлн рублей с учетом годовых и промежуточных дивидендов. Вознаграждения за 2020 год упали на 19% в рублевом выражении и почти на четверть в долларовом (24%). Максимальное сокращение дивидендных выплат в России пришлось на нефтехимический сектор (минус 66% по сравнению с 2019 годом), коммунальные услуги (минус 56%) и нефтегазовую отрасль (минус 46%). В лидеры роста по выплатам вышли ретейл (плюс 60%), металлургия и горнодобывающая промышленность (плюс 20%). Среднегодовая доходность акций российских эмитентов за 2020 год при этом снизилась на 2 процентных пункта, до 6% в долларовом выражении, но все равно оставалась самой высокой в мире, отмечают аналитики ITI Capital.

Там прогнозируют, что по итогам 2021 года дивидендная доходность российских эмитентов в долларах достигнет 7%. Это на 3 п. п. выше ближайших стран — конкурентов по этому показателю: Италии и Великобритании.

Российским компаниям пока на руку растущие цены на сырье, отметил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. По его словам, цены на сырье находятся на десятилетнем историческом максимуме, рубль достаточно слабый — все это позволяет увеличить доходы, и дивиденды будут рекордными по итогам 2021 года. Он ожидает, что средняя дивидендная доходность по российскому рынку будет выше 10%. Как считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Эдуард Харин, дивидендная доходность российских эмитентов в 2021 году как минимум вернется к уровням 2019-го, а, скорее всего, может стать рекордной — в районе 8—9%. Он связывает это не только с хорошей конъюнктурой для отдельных отраслей, но и с общим восстановлением экономики после пандемии. В числе самых перспективных дивидендных фишек — «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.