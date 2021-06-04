Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в интервью РБК , что обсуждал вхождение РФПИ в состав акционеров инвестфонда Baring Vostok с его основателем Майклом Калви.

«Мы всегда поддерживали Baring Vostok и Майкла Калви. После его выхода из-под домашнего ареста мы с ним несколько раз встречались, обсуждали совместные инвестиции с фондом, и, может быть, на каком-то этапе РФПИ станет одним из инвесторов самого Baring. Мы считаем, что это абсолютно этичный и правильный, корректный фонд. Надеемся, что для Майкла и для фонда эта история завершится позитивно», — сообщил Дмитриев.

Майкл Калви основал Baring в России в 1994 году. Он инвестирует в российский бизнес через несколько своих фондов: капитал крупнейшего из действующих составляет 1,37 млрд долларов, а в целом суммарный привлеченный капитал фондов превышает 3,7 млрд долларов. Фонды BV контролируются через Baring Vostok Managers Holding Limited, следует из раскрытия информации о банке «Восточный», одним из акционеров которого до этой весны был Baring Vostok. Компания зарегистрирована на острове Гернси и, в свою очередь, контролируется Майклом Калви.

Суд отложил рассмотрение ходатайства о возврате в прокуратуру дела Майкла Калви Заседание отложено на 26 мая.

Калви и его партнеры были задержаны в Москве в феврале 2019 года во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Их обвиняли сначала в мошенничестве, а потом — в растрате: основанием для уголовного дела стала сделка по прощению кредита на 2,5 млрд рублей, выданного «Первым коллекторским бюро» (подконтрольно BV) в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG, — следствие посчитало, что их рыночная стоимость значительно ниже этой суммы. Калви и его партнеры попали в СИЗО, затем их постепенно перевели под домашний арест. Калви вышел из-под него только в ноябре 2020 года, но на него наложили запрет определенных действий.

Сам Калви и его коллеги связывали возбуждение дела с корпоративным конфликтом в банке «Восточный»: в 2016 году Baring Vostok нашел себе партнера — владельца банка «Юниаструм» Артема Аветисяна, с которым они решили объединить банковские активы, но позднее у американского фонда возникли претензии к корпоративному портфелю «Юниаструма». Заявление по делу об акциях IFTG написал партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Сторона Аветисяна связь конфликта с уголовным делом отрицала.