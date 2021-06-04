Банк России приказом от 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Резервные Финансы и Инвестиции» (РФИ Банк, Москва, регистрационный номер 3351). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Как поясняют в пресс-службе ЦБ, такое решение было принято ввиду того, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций».

«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — отмечается в сообщении.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РФИ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



РФИ Банк является участником системы страхования вкладов.

Газета «Коммерсант» писала в августе прошлого года, что платежная система Visa утвердила РФИ Банку штраф за высокорисковые трансакции. Как пояснялось, к высокорисковым трансакциям относится проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В РФИ Банке тогда указывали, что все эти штрафы относятся не к самому банку, а к мерчант-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу.

