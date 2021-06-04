С начала 2021 года цены на сотовую связь в России перестали расти — такой вывод сделало агентство Telecom Daily на основании опроса абонентов, проведенного в конце мая: 91% респондентов заявил, что стоимость услуг сотовых компаний с начала года не изменилась или даже снизилась, о некотором повышении рассказали лишь 9%, пишут «Ведомости» . По данным Росстата, с января по апрель 2020 года средние расходы одного жителя на сотовую связь в России выросли на 7,7% до 370,61 рубля в месяц, к декабрю этот показатель вырос до 388,86 рубля, но с января по апрель 2021 год он практически не изменился, составив 385,48 рубля.

По словам экспертов, операторы прекратили повышать архивные тарифы и агрессивно переводить их пользователей на новые, более высокие, с большим наполнением пакетов минутами и гигабайтами; в этом году операторы стали чувствовать себя более комфортно с финансовой точки зрения — больше не происходит падения корпоративного рынка сотовой связи, наблюдающегося в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, при этом связисты смогли восполнить выпавшие из-за фактического прекращения международного и въездного роуминга доходы за счет активизации продаж дополнительных цифровых услуг.

ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G Такое соглашение должно содержать условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка.

Как отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, быстро наращивать доходы за счет повышения тарифов операторам не требуется, поскольку внедрение в России 5G откладывается, по сути, на неопределенный срок: для нее нет частот, не решен вопрос, на каком оборудовании будут строиться сети, кто и как их будет строить и эксплуатировать — единый инфраструктурный оператор или каждая компания связи по отдельности; сетевое строительство не начнется ни в этом, ни в следующем году, а раз так — зачем закладывать в тарифы дополнительные инвестиции.

Резко повышать тарифы операторам непросто, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, за их тарифообразованием следит ФАС, прецеденты, когда она требовала снизить необоснованно, с ее точки зрения, завышенные цены, уже были; также взвинчивание тарифов чревато нестабильностью абонентской базы — тот, кто первым пойдет на такой шаг, в итоге столкнется с оттоком абонентов.