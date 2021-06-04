📰 Госзаказ оставят без офшоров и рейтингов, пишут «Ведомости» . Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, призванный оптимизировать процедуры госзакупок в законе о контрактной системе (44-ФЗ). В первом чтении проект был принят Госдумой 16 марта. Правительство рассчитывает, что документ будет окончательно принят депутатами в весеннюю сессию — до 18 июля. Поправки затрагивают интересы 141 тыс. государственных заказчиков всех уровней и 483 тыс. потенциальных поставщиков, следует из данных Минфина на конец 2020 года. В прошлом году объем госзакупок по 44-ФЗ составил 8,9 трлн рублей.

📰 Количество квалифицированных инвесторов в России за I квартал выросло более чем на треть и достигло 212 тыс. человек, пишет «Коммерсант» . Это оценил Банк России. В общей массе розничных клиентов их доля осталась на уровне 2%, однако на них приходится две трети всех активов на брокерских счетах. Брокеры отмечают, что статус «квал» клиенты стремятся получить накануне вступления в силу закона о защите прав инвесторов для получения доступа к более широкому спектру финансовых продуктов. В крупных компаниях этот статус получили уже 50—70% клиентов, отвечающих существующим критериям.

📰 Мигранты смогут оформить ИНН и СНИЛС в приложении «Работа без границ», пишет «Российская газета» . С 1 июля 2021 года заработает первый совместный цифровой проект стран ЕАЭС, система поможет гражданам пяти государств в трудоустройстве. В начале 2022-го также планируется запустить мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», которое поможет не только в поиске работы, но и в оформлении необходимых документов. По словам заместителя председателя правительства Алексея Оверчука, приложение будет подключаться не только к вакансиям в рамках совместного проекта Евразийской экономической комиссии и Минтруда РФ, но и к другим источникам вакансий. Приложение будет помогать человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда.

📰 Всплеск инфляции, а точнее — реакция ФРС на него, неизбежно скажется как на американской, так и на мировой экономике, пишут «Ведомости» . Для России повышение ставки или сворачивание программы QE будут иметь крайне неприятные последствия. Когда ФРС повысит ставки, что укрепит доллар и, соответственно, сделает долларовые активы привлекательнее рублевых, то ни рублю, ни российской экономике лучше от этого не станет. Деньги всего мира направятся в Америку. Ослабление рубля удорожит импорт, что ускорит и общий рост цен в стране. Инфляция в России по итогам мая может составить 6%. Так, любая реакция ФРС на рост инфляции в США негативно скажется на развивающихся экономиках, в том числе и на российской.