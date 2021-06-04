Порядка 82% бедных россиян составляют семьи с детьми. Об этом заявил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми, к сожалению, это так», — сказал он на деловом завтраке СберБанка.

Котяков добавил, что поддержка малообеспеченным семьям предоставляется на основе заявления без анализа доходов и имущества. «Мы должны это понимать, чтобы выплачивать государственные средства для борьбы с бедностью тем, кто в них истинно нуждается», — отметил министр.

Адресный подход, учитывающий доход и имущество, уже работает в части выплат семьям с детьми от трех до семи лет. По этому принципу будет предоставляться также поддержка неполным семьям с 1 июля, пояснил Котяков. «Такой же принцип будет распространяться на все другие меры», — заключил министр.



В июле 2020-го президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее цель ставилась президентом к 2024 году. Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%).