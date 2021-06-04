«Сбер» выпустил инвестиционные облигации, дополнительный доход по которым привязан к динамике рыночной стоимости базового актива — фьючерсов на квоты на выбросы углекислого газа. Как сообщили в банке, об этом рассказал в ходе XXIV Петербургского международного экономического форума старший вице-президент СберБанка Андрей Шеметов.

Данный продукт не имеет аналогов в России, подчеркивают в «Сбере».

Облигации «позволяют инвесторам участвовать в тренде на минимизацию негативного влияния производств на окружающую среду через финансовые инструменты». В банке поясняют, что инвесторы получат дополнительный доход, если глобальные изменения в регулировании производств приведут к росту стоимости сертификатов на выбросы CO₂. Средства от торговли углеродными сертификатами направляются на развитие «зеленых» технологий и внедрение низкоуглеродных решений.

«Текущая цена контракта на углеродный сертификат в Евросоюзе (Carbon Emission Allowance Futures) находится на уровне 65 долларов за тонну CO₂. На прошлой неделе стоимость углерода в ЕС обновила исторические максимумы и достигала 69 долларов (57 евро) за тонну. При этом рынок и аналитики SberCIB Investment Research ожидают дальнейшего роста его стоимости, что обусловлено общемировым трендом на декарбонизацию, принятием развитыми странами мер по ограничению эмиссии и достижению углеродной нейтральности», — говорится в релизе.

Облигации выпускаются в рублях в объеме до 500 млн рублей. Номинал облигации — 1 тыс. рублей, цена размещения — 115% от номинала. Базовый актив — фьючерс на квоты на выброс одной тонны эквивалента углекислого газа в окружающую среду с экспирацией в декабре 2022 года. Коэффициент участия в росте базового актива — 100%. Бумаги будут погашены 22 декабря 2022 года. Дата открытия книги заявок — 28 мая, дата размещения — 11 июня 2021 года.

«Данный инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов», — уточнил Андрей Шеметов. В кредитной организации сообщили, что одним из первых заявку на приобретение таких облигаций уже подал первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

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