Квантмобайл Банк с 4 июня повысил ставки по некоторым вкладам в рублях.

Депозит «Двенадцать Плюс» (на 370 дней) открывается под 5,7% годовых (вместо 5,1%).

«Стабильный Плюс» (на 550 дней) оформляется под 5,75% годовых (прежде – под 5,35%).

Минимальная сумма вкладов при выборе клиентом режима выплаты процентов «ежемесячная выплата на счет вклада до востребования или «ежемесячная капитализация процентов» составляет 50 тыс. рублей, а при выборе режима выплаты процентов «ежемесячная выплата процентов на карточный счет» — 100 тыс. рублей.

По вкладу «Удобный Плюс» (на 1 100 дней) проценты начисляются по периодам: от 5,85% до 6% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,93% (ранее – 5,48%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены.