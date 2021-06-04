Годовая инфляция в России вряд ли побьет уровень в 6%, так как Центробанк контролирует ситуацию. Об этом глава СберБанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС .

«У меня нет ощущения, что инфляция пробьет барьер в 6%. Вчера глава ЦБ описала траекторию, она соответствует нашим представлениям, что осенью, скорее всего, мы получим снижающийся тренд. У меня нет сомнений, что ЦБ справится и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию», — сказал он.

Набиуллина дала прогноз по траектории инфляции в России Глава ЦБ отметила, что конкретные показатели будут зависеть «от поступающей статистики».

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ спрогнозировал, что инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%.

