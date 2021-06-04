X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток») до конца 2021 года встроит собственный платежный сервис в мобильные приложения своих торговых сетей. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

«Сейчас идет разработка платежного сервиса, который будет до конца года встроен в мобильные приложения всех наших торговых сетей», — сказал Шехтерман. Проект прорабатывается с Альфа-Банком. Это необходимо для того, чтобы «быть вместе с покупателем на всех этапах клиентского пути», пояснил он.

«Соответственно, последний этап клиентского пути — это сопутствующие сервисы, включая платежные сервисы», — добавил Шехтерман.

Альфа-Банк намерен расширить предложение кредитных карт в сети X5 Продажи кредитных карт через партнеров-ретейлеров могут помочь банку сэкономить на операционных издержках, связанных с выдачей кредитов.

У X5 Retail Group «нет самоцели» вывести цифровые активы на IPO, сообщил Шехтерман. «Мы говорили, что у нас стоит задача реструктуризации и вывода цифровых активов за периметр X5 и нахождения правильного партнера для более эффективного развития этого бизнеса. Поэтому, да, мы планируем до конца года вывести эти активы за периметр X5», — отметил он.



Однако ретейлер не исключает, что в течение нескольких лет выведет цифровые активы на биржу. «Наши сервисы по доставке продуктов могут стать самостоятельной компанией, у которой есть свой путь, но, безусловно, связанный с X5», — заключил он.