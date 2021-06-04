Группа ВТБ приобрела долю в каршеринговой компании Delimobil. Об этом в пятницу объявили в ВТБ.

«ВТБ Капитал» вышел на растущий рынок российского каршеринга и приобрел долю стоимостью 75 млн долларов в Delimobil Holding SA. Холдинг управляет российскими компаниями, которым принадлежат бренды «Делимобиль», Anytime и Anytime.Prime. Средства, полученные в рамках сделки с Delimobil SA, будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций компании на рынке каршеринга в России», — говорится в релизе.

«На рынок каршеринга мы приходим впервые. Здесь мы видим отличную инвестиционную возможность», — заявил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

В ВТБ отмечают, что группа является партнером ГК «Делимобиль» в лизинговом финансировании расширения автопарка с 2019 года. Партнеры намерены существенно нарастить объемы сотрудничества в области лизинга с учетом стратегического характера акционерной сделки между «Делимобилем» и «ВТБ Капиталом».



«Делимобиль» появился в Москве в 2015 году, став одним из первых сервисов каршеринга, напоминают в банке.