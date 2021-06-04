ВТБ считает абсолютно взвешенным и разумным решение модернизировать программу льготной ипотеки с фокусом на адресную поддержку отдельных регионов, где объем строительства является пока недостаточным, и категорий населения, которые нуждаются в помощи для улучшения жилищных условий. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает пресс-служба кредитной организации.

«По нашей оценке, в обновленном виде программа не должна оказать существенное влияние на уровень продаж. По итогам года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть», — сказал Костин.

По его словам, изменение максимальной суммы кредита в рамках программы — это очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении. Глава ВТБ уточнил, что на кредиты с суммой до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, на сегодняшний день приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, основную часть составляют как раз регионы. Москва и Санкт-Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%.

«Обновление госпрограммы повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным: многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на рост стоимости ипотеки, является повышение ключевой ставки ЦБ РФ», — подчеркнул банкир. Он добавил, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах.

«В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов», — заметил глава ВТБ.