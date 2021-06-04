Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России на конец 2021 года будет меньше 5%.

«Она у нас сейчас 5,8%. Думаю, что и эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5%, может быть, чуть поменьше, хорошо бы было чуть поменьше, была бы инфляция по 2021 году», — заявил Путин на ПМЭФ.

Глава СберБанка Герман Греф в кулуарах форума предположил, что годовая инфляция в России вряд ли побьет уровень в 6%, так как Центробанк контролирует ситуацию.

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ спрогнозировал, что инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.

