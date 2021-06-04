Инбанк увеличил уставный капитал на 285 млн рублей. Об этом кредитная организация сообщила в пятницу, 4 июня, уточнив, что уставный капитал был увеличен в конце мая.

Согласно данным на сайте ЦБ, уставный капитал Инбанка составляет сейчас чуть меньше 1,412 млрд рублей, дата изменения величины уставного капитала — 26 мая текущего года.

Объем собственных средств (капитала) на 1 июня 2021 года превысил 3,066 млрд рублей, свидетельствуют данные банка.

«Увеличение капитала произведено за счет дополнительного вклада основного участника банка и направлено на дальнейшее повышение устойчивости кредитной организации, развитие продуктовой линейки банка в пользу относительно низкорискованных кредитных инструментов (факторинг и экспресс-гарантии), а также на увеличение портфеля ценных бумаг», — поясняется в релизе.



«Текущее увеличение капитала — важный шаг в реализации стратегии развития банка, направленной на увеличение масштаба бизнеса и повышение его доходности. Это только первый этап в увеличении капитала, до конца года мы планируем еще одну докапитализацию. Привлекаемое финансирование позволит создать необходимую базу для развития перспективных направлений бизнеса», — отметил председатель правления Инбанка Сергей Юдинцев.