В текущем году в России может быть запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств, а также обнулены комиссии для малого и среднего бизнеса за использование Системы быстрых платежей. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал президент РФ Владимир Путин (текст опубликован на сайте Кремля).

Он напомнил, что в прошлом году было принято системное решение по поддержке малого и среднего бизнеса: были вдвое, с 30% до 15%, снижены страховые взносы для небольших предприятий. «Отказываться, конечно, мы от этого не будем. Более того, готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства», — заявил президент.

«Первое: предлагаю уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств», — анонсировал глава государства.

Он пояснил, что в рамках этого механизма Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров — «по сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным». По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года.

«Второе: знаю, что бизнес, особенно малый, сетует подчас на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций. Мы уже расширили действие Системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с ее помощью можно вести и безналичные расчеты между физическими лицами и предпринимателями. <…> Предлагаю на период до конца года в полном объеме <…> возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей в том случае, когда они продают свои услуги или товары физическим лицам, гражданам. <…> Таким образом, в итоге стоимость услуг Системы быстрых платежей для таких компаний будет равна нулю», — сказал Путин.

По его словам, вопрос обсуждался с главой ЦБ. «Чтобы не демотивировать финансовые организации, здесь нужно будет в определенной степени поддержать их и со стороны бюджета», — пояснил президент.

В качестве третьей меры он назвал запуск пилотного проекта с более плавным переходом от упрощенного к общему налоговому режиму для предприятий общественного питания.

Он напомнил, что сейчас компании, которые работают по упрощенному режиму налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, объему выручки. «Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес, и часто этот фактор сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример здесь — сфера общественного питания», — рассказал Путин.

«Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. <…> Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек», — сообщил глава государства, напомнив, что сейчас такой порог — 250 человек.

По его словам, планируется оценить, «какой это даст эффект, в том числе для «обеления» бизнеса и стимулирования развития компаний».

«Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговых деклараций тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из правительства и парламента: соответствующий законопроект принят в первом чтении еще в прошлом году, но с тех пор работа над ним забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца», — сказал президент.

Четвертым пунктом в новых мерах поддержки предпринимательства он назвал освобождение малого и среднего бизнеса от «явно избыточного антимонопольного контроля».

«Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое — до 800 миллионов рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг. И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами», — пояснил Путин.

«И, наконец, пятое: сейчас особенно актуальны меры, которые простимулируют спрос на продукцию предпринимателей, причем во всех секторах экономики. В этой связи предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации: эта доля должна составлять не менее 25%», — сообщил глава государства.

Кроме того, по его словам, нужно сократить предельные сроки расчетов за поставленные товары и услуги с 30 до 15 рабочих дней, а для малого бизнеса и социально ориентированных НКО — с 15 до семи дней.



«Естественно, такими преференциями должны пользоваться реально работающие компании, а не разного рода фиктивные и аффилированные конторы. Прошу контролирующие органы учитывать этот вопрос. При этом поручаю правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей, конечно же, с соблюдением всех норм в данном случае внутренней конкуренции», — заключил Путин.