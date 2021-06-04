«Тинькофф» создал сервис для покупок через Систему быстрых платежей в интерфейсе мобильного приложения «Кошелек». Об этом сообщили в Тинькофф Банке, уточнив, что прототип платежного решения был впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме.

Как подчеркивают в банке, «Кошелек» — одно из первых небанковских приложений, которое поддерживает оплату с использованием СБП. «Новый платежный сервис уникален тем, что совмещает в себе преимущества моментальных платежей через СБП и доступ к программам лояльности крупнейших торговых сетей России», — отмечается в релизе.

Для оплаты достаточно показать на кассе карту лояльности в «Кошельке». «В приложение приходит пречек со списком покупок, тут же можно выбрать счет, с которого спишутся деньги, и оплатить одним нажатием без перехода в приложение банка», — поясняет «Тинькофф».

В справке банка указано, что «Кошелек» является крупнейшим приложением — агрегатором банковских карт и карт лояльности на российском рынке. «Кошелек» также является единственным отечественным сервисом мобильных платежей («российский Pay») с возможностью бесконтактной оплаты во всем мире. По состоянию на май 2021 года в приложении оцифровано более 300 млн пластиковых карт различного назначения для 20 млн пользователей на платформах Android и iOS. В приложение интегрированы 26 из 30 крупнейших программ лояльности в России, включая программы сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Лента», «М.Видео», «Спортмастер» и других, всего «Кошелек» поддерживает более 1 тыс. розничных сетей и организаций России.



Напомним, в конце апреля этого года группа «Тинькофф» приобрела контролирующую долю в ООО «Бесконтакт», которое является разработчиком приложения «Кошелек».