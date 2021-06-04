Москва и Санкт-Петербург «выпадут» из программы льготной ипотеки на новостройки в ее обновленном виде, так как средний кредит в этих городах в два раза превышает установленный лимит в 3 млн рублей. Такое мнение на полях ПМЭФ высказал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.
«Первое, что я думаю: в той конфигурации, в какой она продлена на один год, Москва из Питер из нее выпадают. 3 миллиона рублей — это средний размер ипотеки по стране, но в Москве и Питере средний размер ипотеки ровно в два раза выше. Поэтому однокомнатную квартиру в Москве можно будет купить по льготной ипотеке, более — вряд ли», — сказал Задорнов, не исключив, что из программы «выпадут» еще ряд регионов, где средний размер ипотечного кредита также выше, чем среднероссийский.
Банкир считает, что в целом продление льготной программы несколько смягчит выход из льготной ипотеки к нормальным правилам. «7% в принципе соответствует тому движению рынка, которое банки уже сделали», — добавил Задорнов. При этом, по его словам, продление программы льготной ипотеки не повлечет за собой создания так называемого пузыря на рынке ипотечного кредитования.
«Не будет ипотечного «пузыря». Сейчас средние темпы роста ипотеки за 20%, это правда. Потребительское кредитование — порядка 14—15% темпы роста. Ясно, что все мы ожидали, что в июне будет просто бешеный спрос, как это бывает, когда какая-то программа заканчивается. Сейчас будет более гладкое движение», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
«Открытие» планирует в срок до середины июля этого года представить новую стратегию группы. «Мы уже утвердили новую стратегию банка. Новую стратегию группы, я думаю, мы до середины июля точно объявим», — сказал Задорнов.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем Кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.