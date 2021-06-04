Москва и Санкт-Петербург «выпадут» из программы льготной ипотеки на новостройки в ее обновленном виде, так как средний кредит в этих городах в два раза превышает установленный лимит в 3 млн рублей. Такое мнение на полях ПМЭФ высказал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.



«Первое, что я думаю: в той конфигурации, в какой она продлена на один год, Москва из Питер из нее выпадают. 3 миллиона рублей — это средний размер ипотеки по стране, но в Москве и Питере средний размер ипотеки ровно в два раза выше. Поэтому однокомнатную квартиру в Москве можно будет купить по льготной ипотеке, более — вряд ли», — сказал Задорнов, не исключив, что из программы «выпадут» еще ряд регионов, где средний размер ипотечного кредита также выше, чем среднероссийский.

Банкир считает, что в целом продление льготной программы несколько смягчит выход из льготной ипотеки к нормальным правилам. «7% в принципе соответствует тому движению рынка, которое банки уже сделали», — добавил Задорнов. При этом, по его словам, продление программы льготной ипотеки не повлечет за собой создания так называемого пузыря на рынке ипотечного кредитования.

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«Не будет ипотечного «пузыря». Сейчас средние темпы роста ипотеки за 20%, это правда. Потребительское кредитование — порядка 14—15% темпы роста. Ясно, что все мы ожидали, что в июне будет просто бешеный спрос, как это бывает, когда какая-то программа заканчивается. Сейчас будет более гладкое движение», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

«Открытие» планирует в срок до середины июля этого года представить новую стратегию группы. «Мы уже утвердили новую стратегию банка. Новую стратегию группы, я думаю, мы до середины июля точно объявим», — сказал Задорнов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем Кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

