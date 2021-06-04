Высокая мировая инфляция, вызванная большим количеством напечатанных в период «коронакризиса» долларов и евро, — один из ключевых постпандемических рисков, при этом Россия может извлечь выгоду из такого положения дел. Об этом заявил в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Тот факт, что Россия проводит более сбалансированную макрополитику, позволяет российскому рынку избежать больших колебаний и получить выгоду от такого переизбытка внешних денег за счет повышения стоимости ресурсов», — сказал глава РФПИ.

В целом из-за роста денежной массы в мире в ближайшее время «возникнет вопрос: как все эти напечатанные деньги будут влиять на различные активы, различные классы финансовых инструментов», говорит Дмитриев. Приток «новых денег», по его словам, уже привел к резкому росту стоимости многих публичных западных компаний и спекулятивным колебаниям в новых инструментах, таких как криптовалюты. Кроме того, напечатанные в мире деньги уже сейчас привели к росту мировых цен на продукты питания на рекордные за последние десять лет 4,1% в мае, указал он.



Белоусов прогнозирует небывало высокую инфляцию в США в 2021 году Уровень инфляции в США в 2021 году будет небывало высоким для этой страны и достигнет 4—5%. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

На пике пандемии в 2020 году финансовые власти западных стран прибегли к мерам ультрамягкой денежно-кредитной политики. Например, Федеральная резервная система США в марте прошлого года снизила базовую ставку до 0—0,25%, запустила программу количественного смягчения в виде выкупа гособлигаций на 500 млрд долларов и ипотечных бумаг на 200 млрд долларов за счет новой денежной эмиссии, а позже объявила о скупке облигаций в неограниченных объемах в зависимости от потребностей экономики. Уже в 2021 году в рамках нового антикризисного пакета было принято решение о выплате большинству американцев (с доходом менее 75 тыс. долларов в год) по 1,4 тыс. долларов на человека. На фоне этих масштабных мер, а также постепенного восстановления экономики по итогам апреля ценовой индекс потребительских расходов вырос до 3,6% в годовом выражении (при целевом уровне 2%). Это самый значительный скачок инфляции в США за 13 лет.