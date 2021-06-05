Агентство Moody's, которое подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «Ваа3» со «стабильным» прогнозом, увидело риски ограничений доступа страны к международным платежным системам. Об этом говорится в сообщении международного агентства.



В качестве одного из факторов, оказавших влияние на рейтинг, эксперты Moody's назвали устойчивость России к политическим рискам, главными из которых считаются санкции. Из-за них, как сообщает агентство, Россия теряет доступ к современным технологиям и модернизации экономики.

«Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в релизе.

Агентство сообщает, что в будущем новые санкции могут привести к ограничению доступа к международным платежным системам. Это создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора. Этот фактор, как отметили в Moody's, может привести к снижению долгосрочного рейтинга России.

В качестве других факторов, повлиявших на рейтинг России, агентство назвало относительную устойчивость национальной экономики к пандемии COVID-19 и вызванному ей кризису, а также падению цен на нефть. Еще одной причиной сохранения рейтинга эксперты посчитали очень низкий госдолг.

В апреле 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что эскалация санкционной политики в отношении Москвы может привести к отключению страны от систем Visa и Mastercard. В ЦБ не увидели подобных рисков, отметив, что уход с российского рынка крайне невыгоден самим платежным системам. После этого в компаниях заявили, что они продолжают работать в России в обычном режиме и вносят свой вклад в цифровизацию экономики страны.