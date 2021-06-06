Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по регулярным вкладам и возобновил прием депозита «Специальный», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Летнее предложение банка «Ренессанс Кредит» — вклад «Специальный» со сроком 400 и 550 дней, максимальная ставка по которому составляет 6,15% годовых», — говорится в релизе.
По депозиту «Доходный» на сроки 91, 367, 400 и 550 дней максимальная ставка теперь составляет 5,75% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Накопительный» равна 5% годовых, а по вкладу «Без границ» — 4,75% годовых.