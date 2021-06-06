В Райффайзенбанке появилась онлайн-страховка для карт, счетов, интернет-банка и личных вещей от действий мошенников или ограбления, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стоимость страховки составляет от 490 до 5 990 рублей в год, а страховое покрытие — от 25 тыс. до 750 тыс. рублей. Программа защищает и карты других банков.



«Страховка покрывает риск мошеннических операций с картами и в онлайн-банке, например в результате звонков злоумышленников, при оплате покупок в Интернете с использованием Google Pay и Apple Pay, риск компрометации онлайн-банка, а также ограбления при снятии наличных в банкомате», — говорится в релизе.

Оформить страховку можно полностью онлайн. Для этого нужно выбрать поле «Открыть продукт» в приложении «Райффайзен Онлайн», перейти к страхованию карт и счетов, а затем выбрать сумму покрытия и дату начала страхования. Приложение покажет сумму страховой премии. Срок страхования — один год.

