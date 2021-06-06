Банк «Левобережный» предлагает юридическим лицам и ИП подписать документы по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) вне отделения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если у вас нет возможности приехать в офис банка, менеджер встретится с вами на любой удобной для вас территории», — говорится в релизе.



В банке напоминают, что до 1 июля действует специальное предложение для компаний, зарегистрированных менее одного года назад. Открыв первый расчетный счет, они получают скидку 50% на три месяца на комплекс услуг по РКО в рамках любого бизнес-пакета.

Для связанных компаний предусмотрен групповой тариф, по условиям которого абонентская плата за бизнес-пакет РКО «Все включено» на протяжении трех месяцев будет взиматься только с одной компании группы. Подключить тариф можно до 1 июля 2021 года.

В свою очередь, ИП могут подключить бизнес-пакет РКО «Мой бизнес — мои правила» всего за 500 рублей в месяц. В него входят открытие счета, три платежных поручения, внесение до 25 тыс. рублей в месяц наличными, а также набор индивидуальных тарифов, которые клиент выбирает для себя сам.