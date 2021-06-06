Энерготрансбанк обеспечил для своих клиентов возможность оплаты в торгово-сервисных предприятиях через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Проект реализован при технологической поддержке ЦФТ.

«Теперь, используя динамические и статические QR-коды, а также платежные ссылки, розничные клиенты банка смогут рассчитываться в торгово-сервисных предприятиях, а корпоративные клиенты — принимать платежи», — говорится в релизе.

После регистрации в Системе быстрых платежей ТСП — клиенты Энерготрансбанка получают возможность генерировать QR-коды и платежные ссылки с помощью бота в мессенджере Telegram «Оплата через СБП» (@sbp_cft_bot). Оплата возможна и с помощью статических QR-кодов — распечатанных и размещенных для сканирования покупателем.

Для покупателя алгоритм оплаты следующий: клиент Энерготрансбанка сканирует QR-код или открывает ссылку в мобильном приложении «ЭТБ Онлайн», сверяет данные в платежной форме и подтверждает транcакцию. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение нескольких секунд.

Отмечается, что комиссия по платежам с помощью QR-кода через СБП не превышает 0,7%, а поступление средств на счет — практически мгновенное. Максимальная сумма c2b-платежа — 600 тыс. рублей.

Сервис c2b-платежей через СБП реализован в Энерготрансбанке с использованием комплекса решений ЦФТ: в качестве инструмента продавца применяются специальный телеграм-бот, покупатели совершают платежи в мобильном приложении «ЭТБ Онлайн» на платформе Faktura.ru, зачисление средств происходит в АБС ЦФТ-Банк. В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны», которая выполняет функции третьестороннего процессинга (Third Party Processor, ТРР), обеспечивая информационное и технологическое взаимодействие с ОПКЦ СБП.