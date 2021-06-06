Росбанк и Mastercard поменяли условия начисления кешбэка по Affinity Card — платежной карте с особыми условиями, действующими во всех магазинах и онлайн-платформах группы компаний Inditex в России, и с дополнительными преимуществами при остальных покупках. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 1 июня за все покупки, оплаченные картой в магазинах, на сайтах и в приложениях брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe, будет начисляться повышенный кешбэк 5%, который больше не будет зависеть от общей суммы трат по карте в месяц. Кроме того, вдвое вырастет кешбэк на все остальные покупки по карте — с 1 июня он составит 2%», — говорится в релизе.

Держатели Affinity Card смогут продолжить пользоваться скидками у партнеров: 15% на такси класса «Комфорт» и «Комфорт+» в «Яндекс Go», Burger King и в объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино».