«Роснефть» предупредила о возможности возникновения острого дефицита нефти и газа из-за недоинвестирования этих отраслей. Об этом сказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума.

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — сообщил он.

По словам главы «Роснефти», пандемия привела к регионализации рынков и к укреплению многополярного мира. При этом Китай стал примером динамичного выхода из кризиса за счет акцента на восстановление реального сектора экономики.

Спрос на нефть восстановится по мере масштабной вакцинации и снижения воздействия пандемии на мировую экономику, но до 2040 года потребуется порядка 17 трлн долларов инвестиций в нефтегазовую отрасль для поддержания текущего уровня добычи, заявил Сечин, уточнив, что это составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику.

«По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс», — сказал он.

В мире большое количество отраслей куда грязнее нефтяной, но давление на них несопоставимо с нефтянкой, указал Сечин.

